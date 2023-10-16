ЗМІ: Іран погрожує Ізраїлю втрутитися у війну на боці ХАМАСу

Один з лідерів ХАМАСу Ісмаїл Ганія (ліворуч) та глава МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан під час зустрічі у Катарі у 2022 році.

Іран попередив Ізраїль про "далекосяжні наслідки" у разі, якщо він не припинить удари по Cектору Гази. Тегеран зробив публічні попередження і надіслав Ізраїлю приватне послання через канали ООН, у якому поінформував, що він може втрутитися в конфлікт, якщо Ізраїль продовжить кампанію зі знищення радикального ісламістського руху ХАМАС у Секторі Гази, повідомила в неділю, 15 жовтня, газета The Jerusalem Post (JP).

Іран попередив Ізраїль про "далекосяжні наслідки" у разі, якщо він не припинить удари по Cектору Гази. Тегеран зробив публічні попередження і надіслав Ізраїлю приватне послання через канали ООН, у якому поінформував, що він може втрутитися в конфлікт, якщо Ізраїль продовжить кампанію зі знищення радикального ісламістського руху ХАМАС у Секторі Гази, повідомила в неділю, 15 жовтня, газета The Jerusalem Post (JP).

Публічне попередження Ізраїлю

Водночас постійне представництво Ірану в ООН опублікувало на платформі X допис, у якому йдеться про те, що "ситуація може вийти з-під контролю та відрикошетити з далекосяжними наслідками", якщо негайно не припиняться "військові злочини та геноцид ізраїльського апартеїду".

Своєю чергою представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан засудив Веннесланда за зустріч з Абдоллахіаном і за те, що той не засудив дії Ірану з підтримки палестинських ісламістів. "Після того, як ви потиснули йому руку, не забудьте змити зі своєї кров ізраїльських немовлят. Ми більше не будемо визнавати легітимність, яку ООН надає нацистському режиму Ірану, який відкрито закликає до знищення Ізраїлю", - написав він в соцмережі Х.

Ізраїль відклав початок наступу в Секторі Гази

Водночас у неділю надійшли повідомлення про те, що Ізраїль через погану погоду відклав заплановану наземну операцію в Секторі Гази на кілька днів. Згідно з початковими планами, наступ мав розпочатися вже наприкінці поточного тижня. Водночас Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про роботу 15 жовтня ще одного тимчасового коридору для безпечної евакуації жителів із північної частини Сектора Гази.

Ізраїль має намір провести масштабну операцію в Газі з метою ліквідації військового і політичного керівництва угруповання ХАМАС, яке несе відповідальність за загибель понад 1300 людей внаслідок нападу на Ізраїль палестинських бойовиків.