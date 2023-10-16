Саудівська Аравія припинила переговори з Ізраїлем щодо нормалізації відносин, - Reuters

Саудівська Аравія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нормалізації відносин. Ер-Ріяд вступає в контакт з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Bloomberg.

У рамках свого турне країнами Близького Сходу держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Саудівську Аравію. Як зазначають ЗМІ, Саудівська Аравія довела свою позицію до США, які були ініціатором нормалізації відносин з Ізраїлем.

Джерела Bloomberg зазначили, що Ер-Ріяд описав цей крок як паузу, а не як завершення дипломатичних переговорів.

При цьому конфлікт ХАМАС та Ізраїлю також підштовхнув Саудівську Аравію до взаємодії з Іраном. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман вперше телефоном поговорив з президентом Ірану.

Договір про нормалізацію відносин передбачає, що Саудівська Аравія визнає Ізраїль і почне з ним дипломатичні та торговельні відносини. У відповідь Саудівська Аравія хоче домогтися, щоб Ізраїль пішов на поступки палестинцям, а США надали гарантії безпеки та допомогу в ядерній програмі.

ЗМІ зазначають, що договір про нормалізацію відносин Саудівської Аравії та Ізраїлю - найважливіша мирна угода на Близькому Сході за останні десятиліття.