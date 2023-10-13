В Ізраїлі та в Білому домі розкритикували Трампа за слова про атаку ХАМАС і «розумну» Хезболлу

Ізраїль і Білий дім у четвер засудили заяви експрезидента Дональда Трампа, в яких він похвалив підтримуване Іраном бойове угруповання Хезболла та розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Reuters.

Трамп, який є фаворитом у кандидати в президенти від Республіканської партії, назвав ліванську Хезболлу, заклятого ворога Ізраїлю, "дуже розумною". Він також звинуватив Нетаньягу в неготовності до атаки ХАМАС. "Ви знаєте, Хезболла дуже розумна. Вони всі дуже розумні", - говорив Трамп.

Як заявив ізраїльський міністр з питань комунікацій Шломо Кархі, коментарі Трампа показали, що на нього не можна покладатися.

"Ганебно, що така людина, колишній президент США, сприяє пропаганді та поширює речі, які ранять дух ізраїльських бійців та громадян Ізраїлю", - сказав Кархі в ефірі ізраїльського телебачення.

Заступник прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтс назвав коментарі Трампа небезпечними та безглуздими.

"Ми абсолютно не розуміємо, чому будь-який американець коли-небудь розхвалював підтримувану Іраном терористичну організацію як "розумну", - сказав Бейтс у четвер.

"Це час для всіх нас стати пліч-о-пліч з Ізраїлем проти непідробного зла. Це те, що робить президент", - додав він.

У той самий час у четвер увечері Трамп оприлюднив заяву, в якій зазначив, що "не було кращого друга чи союзника в Ізраїлю", ніж коли він був президентом США.

Кілька опонентів Трампа за номінацію від Республіканської партії також розкритикували колишнього президента за його слова.

Колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс зазначив: "Не час для будь-якого колишнього президента чи будь-якого іншого американського лідера посилати будь-яке інше повідомлення, крім того, що Америка підтримує Ізраїль".

Аса Гатчінсон, колишній губернатор Арканзасу, сказав, що Трамп "збожеволів, якщо вважає, що будь-який кандидат у президенти Сполучених Штатів повинен хвалити терористів, які атакують одного з наших найважливіших союзників".

Нагадаємо, Сполученим Штатам станом на цей час відомо про загибель в Ізраїлі 22 американських громадян.