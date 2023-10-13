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АНАЛІТИКА

Глави Єврокомісії та Європарламенту відвідають Ізраїль

 

Очільниці Єврокомісії та Європейського парламенту у п'ятницю 13 жовтня відвідають Ізраїль.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії на сайті установи, пише "Європейська правда".

У повідомленні сказано, що Урсула фон дер Ляєн та Роберта Метсола відвідають Ізраїль, щоб висловити солідарність з жертвами терористичних атак ХАМАС та зустрітися з ізраїльським керівництвом.

Програма візиту буде оголошена пізніше, підкреслили у комісії.

Нагадаємо, за даними видання Axios, Офіс президента України звернувся до ізраїльської сторони з проханням дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського.

Переговори з цього питання мають попередній характер, і дата ймовірного візиту ще не визначена.

Із-поміж високопосадовців, які побували в Ізраїлі після нападу, були міністри закордонних справ Чехії та Британії.

Також візит до Ізраїлю здійснив державний секретар США Ентоні Блінкен. У п'ятницю вранці до Ізраїлю прибули глава Пентагону Ллойд Остін та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.
Ключові теги: Ізраїль, ЄС
 

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