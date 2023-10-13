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Глави Єврокомісії та Європарламенту відвідають Ізраїль
14:34 13.10.2023 |
Очільниці Єврокомісії та Європейського парламенту у п'ятницю 13 жовтня відвідають Ізраїль.
Про це повідомила пресслужба Європейської комісії на сайті установи, пише "Європейська правда".
У повідомленні сказано, що Урсула фон дер Ляєн та Роберта Метсола відвідають Ізраїль, щоб висловити солідарність з жертвами терористичних атак ХАМАС та зустрітися з ізраїльським керівництвом.
Програма візиту буде оголошена пізніше, підкреслили у комісії.
Нагадаємо, за даними видання Axios, Офіс президента України звернувся до ізраїльської сторони з проханням дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського.
Переговори з цього питання мають попередній характер, і дата ймовірного візиту ще не визначена.
Із-поміж високопосадовців, які побували в Ізраїлі після нападу, були міністри закордонних справ Чехії та Британії.
Також візит до Ізраїлю здійснив державний секретар США Ентоні Блінкен. У п'ятницю вранці до Ізраїлю прибули глава Пентагону Ллойд Остін та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.
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