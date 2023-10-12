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Ізраїль запросив у Німеччини боєприпаси для кораблів
23:18 12.10.2023 |
Ізраїль на тлі атак палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС запросив у Німеччини боєприпаси для кораблів. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) на полях зустрічі Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі у четвер, 12 жовтня.
Пісторіус сказав, що Німеччина обговорить цю заявку, додавши, що вона - на боці Ізраїлю в його протистоянні ХАМАСу.
ФРН дозволила Ізраїлю застосовувати дрони Heron проти ХАМАС
Напередодні ввечері міноборони ФРН повідомило, що дозволило Ізраїлю використовувати два бойові дрони Heron TP для завдавання ударів по позиціях бойовиків ХАМАСу в Секторі Гази.
Німецькі збройні сили (Бундесвер) орендують п'ять таких безпілотників в ізраїльського оборонного концерну Israel Aerospace Industries. Два з них залишалися в Ізраїлі для навчання німецьких пілотів.
Ще 11 жовтня Пісторіус заявляв, що немає жодних ознак того, що Ізраїль збирається просити в Німеччини та інших союзників озброєння й техніку для боротьби з ХАМАСом. Водночас він додав, що, якщо це станеться, Берлін обговорить це питання з партнерами.
Міністри оборони НАТО висловили солідарність з Ізраїлем
На засіданні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у четвер їхній ізраїльський колега Йоав Галант звернувся відеозв'язком і проінформував про поточну ситуацію в країні. Він продемонстрував їм "відеозаписи звірств, скоєних ХАМАСом в Ізраїлі" щодо цивільних, розповіли джерела агентства dpa.
"Союзники висловили солідарність з Ізраїлем, чітко заявивши, що він має право на пропорційний захист від невиправданих актів терору. Вони закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників і забезпечити максимально можливий захист цивільного населення", - йдеться в пресрелізі на сайті НАТО.
Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що "Ізраїль не стоїть на самоті". Водночас міністри закликали Ізраїль відповідати "пропорційно", повідомляє агенція AFP.
Ізраїльська операція в Секторі Гази
Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає по Сектору Гази масованих ударів з повітря у відповідь на масштабне вторгнення бойовиків ХАМАС. Внаслідок нападу загинули понад 1300 ізраїльтян, дістали поранення близько чотирьох тисяч. Унаслідок ізраїльських ударів у відповідь загинули щонайменше 1200 палестинців, ще 5300 були поранені.
Група незалежних експертів Організації Об'єднаних Націй (ООН) засудила авіаудари по Газі, заявивши, що вони "рівносильні колективному покаранню", що "категорично забороняється нормами міжнародного права та є рівносильним воєнному злочину", передає агентство Reuters.
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