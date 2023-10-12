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Велика Британія відправить два авіаносці у Середземномор'я для підтримки Ізраїля
22:41 12.10.2023 |
Британія відправить спостережний літак та два кораблі Королівського флоту до східного Середземномор'я, щоб підтримати Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Британський прем'єр Ріші Сунак сказав, що військова підтримка "запобігатиме подальшій ескалації".
За даними видання, пакет допомоги включає засоби спостереження, вертольоти, літаки P8 і роту морської піхоти.
"Британські збройні сили будуть у режимі очікування, щоб "надавати практичну підтримку Ізраїлю та партнерам у регіоні, а також запропонувати стримування та гарантії", - заявив прем'єр.
Згідно з планами, оперативна група Королівського флоту буде переміщена в цей район наступного тижня для підтримки гуманітарних зусиль.
Зазначимо, що раніше The Times повідомляло, що Велика Британія направить два кораблі ВМС у Східне Середземномор'я.
Що передувало
Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.
У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.
Про те, що міністр оборони Ізраїлю візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, стало відомо ще кілька днів тому.
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