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АНАЛІТИКА

Блінкен прилетів до Ізраїлю, - ЗМІ

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до Ізаїлю у четвер, 12 жовтня, із обіцяним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами очевидця, літак Ентоні Блінкена вже приземлився в Ізраїлі.

"Держсекретар США прилетів у рамках демонстрації підтримки союзника Ізраїлю", - уточнює видання.

Очікується, що під час свого візиту він зустрінеться із високопоставленими ізраїльськими чиновниками.

Сьогодні вранці також було оголошено, що він зустрінеться з президентом Палестини Махмудом Аббасом, "крок, який деякі вважатимуть спірним".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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