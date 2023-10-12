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АНАЛІТИКА

Туреччина веде переговори про звільнення захоплених ХАМАС заручників – Reuters

 

Туреччина, яка історично мала контакти з ХАМАС, веде переговори, спрямовані на звільнення заручників, утримуваних бойовиками цього палестинського угруповання.

Про це, як стало відомо Reuters, заявив у середу високопоставлений турецький посадовець, повідомляє "Європейська правда".

Після нападу ХАМАС на Ізраїль на вихідних Анкара розпочала дипломатичні зусилля, спрямовані на посередництво у врегулюванні конфлікту, зазначив співрозмовник на умовах анонімності. Посадовець розповів, що президент Реджеп Таїп Ердоган наказав провести переговори.

Цього тижня Ердоган провів телефонні розмови з регіональними лідерами, щоб передати пропозицію Анкари виступити посередником і обговорити ізраїльсько-палестинський конфлікт.

"Туреччина веде переговори щодо цивільних, яких утримує ХАМАС. За дорученням президента Ердогана відповідні інституції проводять процес щодо цивільних осіб, яких утримує ХАМАС", - сказав співрозмовник, не надавши подальших подробиць.

Турецькі політики, включаючи Ердогана, раніше вже зустрічалися з членами ХАМАС. Від початку бойових дій не було жодної офіційної заяви з боку Анкари про контакти з угрупованням.

Десятки ізраїльтян та інших іноземців були захоплені в Газі як заручники, деяких з них провели вулицями міста.

Обидві сторони заявили, що серед загиблих і поранених багато жінок і дітей.
 

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