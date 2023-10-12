Німеччина дозволила Ізраїлю застосовувати ударні дрони Heron проти бойовиків ХАМАС

Німеччина дозволила армії Ізраїлю використовувати два ударні безпілотники Heron TP для завдання ударів по бойовикам угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше Німеччина орендувала п'ять таких дронів ізраїльського виробника зброї IAI, причому два з них все ще знаходяться в Ізраїлі для навчання групи пілотів.

За даними видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу схвалив прохання Ізраїлю про використання дронів. Після ударів бойовиків ХАМАС 16 німецьких пілотів, які проходили навчання пілотуванню безпілотників, повернулися додому.

Джерело в міністерстві оборони Німеччини також наголосило, що Ізраїль надіслав запит на передачу бронежилетів, медичного обладнання, а також на лікування поранених у німецьких лікарнях.