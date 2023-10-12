Фінансові новини
- |
- 12.10.23
- |
- 10:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина дозволила Ізраїлю застосовувати ударні дрони Heron проти бойовиків ХАМАС
08:52 12.10.2023 |
Німеччина дозволила армії Ізраїлю використовувати два ударні безпілотники Heron TP для завдання ударів по бойовикам угруповання ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Раніше Німеччина орендувала п'ять таких дронів ізраїльського виробника зброї IAI, причому два з них все ще знаходяться в Ізраїлі для навчання групи пілотів.
За даними видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу схвалив прохання Ізраїлю про використання дронів. Після ударів бойовиків ХАМАС 16 німецьких пілотів, які проходили навчання пілотуванню безпілотників, повернулися додому.
Джерело в міністерстві оборони Німеччини також наголосило, що Ізраїль надіслав запит на передачу бронежилетів, медичного обладнання, а також на лікування поранених у німецьких лікарнях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
|Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів
|США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн - міністр оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Американська корпорація Xerox позбулася активів у Росії
|Стокгольм першим із великих міст Швеції створить зону без авто зі шкідливими викидами
|10 держав НАТО домовились поглибити ініціативу європейської ППО «Небесний щит»
|Суд остаточно націоналізував два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова
|Німеччина дозволила Ізраїлю застосовувати ударні дрони Heron проти бойовиків ХАМАС
|Китай заощаджує мільярди на імпорті нафти з підсанкційних країн - Reuters
Бізнес
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника