США не бачили ознак підготовки атаки ХАМАС на Ізраїль

В адміністрації президента США заявили, що американська розвідка не бачила ознак підготовки нападу на Ізраїль з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Відповідаючи на питання, чи мала американська розвідка щось, що вказувало б на підготовку до нападу ХАМАС на Ізраїль, він сказав, що у Вашингтоні не мали таких даних.

"Ми не бачили нічого, що вказувало б на розгортання атаки такого типу, так само як і ізраїльтяни", - заявив Салліван.

У відповіді на питання про те, як Ізраїль пропустив цей напад, представник адміністрації президента США сказав переадресувати це питання ізраїльським посадовцям.

"Вочевидь ізраїльський уряд приділяє велику увагу своїм розвідувальним можливостям щодо ХАМАС, щодо Західного берега річки Йордан, щодо Хезболли. І чому вони не були попереджені про це - це не те питання, на яке я можу відповісти з цієї трибуни", - додав Салліван.

Напад ХАМАС на Ізраїль у суботу, 7 жовтня, став найбільшим загостренням арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. Ізраїльська сторона говорить про понад 1200 загиблих, у секторі Газа їх налічується понад 900.

Раніше у вівторок президент США Джо Байден виголосив заяву в Білому домі, під час якої підтвердив підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона, а також застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.