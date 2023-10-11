Фінансові новини
- |
- 11.10.23
- |
- 12:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Авіаносець США прибув у східне Середземномор'я
09:03 11.10.2023 |
Авіаносець США «Джеральд Р. Форд» вже прибув в східне Середземномор'я. Крім цього, в Ізраїль прибув перший літак із американськими боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт авіаносця в соцмережі Х.
Разом з ним прибули крейсер USS Normandy, а також есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.
"Прибуття цих високодієздатних сил у регіон є сильним сигналом стримування, якщо будь-яка ворожа проти Ізраїлю сторона задумає спробувати скористатися цією ситуацією", - заявив командувач Центрального командування США генерал Майкл Курілла.
До складу авіаносця входять 8 ескадрилій штурмових літаків і літаків підтримки. Його супроводжують крейсер USS Normandy, а також есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.
Крім цього, Al Jazeera передає слова ізраїльских військових, які кажуть, що перший літак із американськими боєприпасами приземлився в Ізраїлі.
Допомога США Ізраїлю
Після нападу ХАМАС на Ізраїль стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачі F-35 та F-15.
Пізніше стало відомо, що туди ж направиться авіаносець "Дуайт Д. Ейзенхауер" - він прибуде орієнтовно через два тижні і, можливо, замінить попередній на його посту. Не виключається, що в регіоні залишаться обидва авіаносця.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Церковний бунт» у Верховній Раді. Чи дотиснуть Зеленського до заборони московського патріархату
|Бельгія постачатиме Україні F-16 з 2025 року
|Німеччина посилить ППО України перед зимою: до пакета допомоги увійдуть Patriot та IRIS-T
|Партнер Єрмака за пів року різко наростив бізнес у кіно, будівництві та виробництві дронів, – ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАТО: Якщо атака на критичну інфраструктуру Альянсу навмисна, буде рішуча відповідь
|НАТО оснащує сили у Косові важчим озброєнням
|Туреччина вперше очолила миротворчу місію НАТО в Косові
|США з Венесуелою ведуть перемовини про нові винятки з нафтових санкцій
|Бельгія постачатиме Україні F-16 з 2025 року
|США не бачили ознак підготовки атаки ХАМАС на Ізраїль
Бізнес
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника