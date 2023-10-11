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АНАЛІТИКА

Байден пообіцяв Ізраїлю додаткову допомогу, застеріг треті сили від втручання

 

Президент США Джо Байден у вівторок виголосив заяву в Білому домі, під час якої підтвердив підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона, а також застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.

Про це передає кореспондент "Європейської правди".

Байден підкреслив, що Ізраїль, "як і будь-яка інша країна світу", має право відповісти на "жорстокі атаки" терористичного угруповання ХАМАС, але застеріг, що така відповідь має здійснюватись відповідно до верховенства права.

Він додав, що США спрямовують Ізраїлю додаткову військову допомогу, зокрема боєприпаси й перехоплювачі для системи "Залізний купол".

"Моя адміністрація тісно консультувалася з Конгресом протягом усієї кризи. Коли Конгрес повернеться, я попрошу їх вжити термінових заходів для фінансування потреб національної безпеки наших критично важливих партнерів", - зазначив американський президент.

За словами Байдена, американська адміністрація також ділитиметься з ізраїльськими партнерами розвідданими й скерує експертів для консультацій - зокрема й стосовно визволення громадян США, яких ХАМАС тримає в заручниках.

"Для посилення нашого стримування Пентагон передислокував авіаносну ударну групу "Джеральд Форд" до Східного Середземномор'я і посилило присутність нашої винищувальної авіації. І ми готові перекинути додаткові сили і засоби в разі потреби", - сказав президент США.

"Дозвольте мені ще раз сказати будь-якій країні, будь-якій організації, будь-кому, хто думає скористатися цією ситуацією. Маю для вас три слова: "Не робіть цього. Не робіть цього", - підсумував він.

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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