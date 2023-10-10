Фінансові новини
- |
- 10.10.23
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ООН: Повна блокада Гази заборонена міжнародним правом
15:59 10.10.2023 |
Повна блокада Ізраїлем Сектору Гази, яка ставить під загрозу життя цивільного населення, позбавляючи його необхідних для виживання товарів, заборонена міжнародним правом, заявив у вівторок, 10 жовтня, Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk).
"Міжнародне гуманітарне право є чітким: зобов'язання постійно дбати про захист цивільного населення і цивільних об'єктів залишається чинним протягом усіх атак", - цитує заяву Тюрка AFP.
Через блокаду є ризик серйозно ускладнити і без того жахливу ситуацію з правами людини і гуманітарну ситуацію в Газі, йдеться в заяві. Тюрк підкреслив, що необхідно поважати гідність і життя людей, і закликав усі сторони розрядити "вибухонебезпечну ситуацію на пороховій бочці".
Будь-які обмеження на пересування людей і товарів для здійснення блокади повинні бути виправдані військовою необхідністю, інакше вони можуть бути прирівняні до колективного покарання, додається в заяві Тюрка.
У Секторі Гази майже 200 тисяч переміщених осіб
Управління ООН з координації гуманітарних справ повідомило 10 жовтня, що понад 187,5 тисяч людей, або майже десята частина населення, покинули свої домівки в Секторі Гази з початку воєнних дій і відчувають нестачу води та електроенергії через блокаду Ізраїля. У ВООЗ зафіксували 13 нападів на медичні установи в регіоні.
Запровадити повну блокаду Сектору Гази, з якого на Ізраїль напали бойовики радикального руху ХАМАС, наказав 9 жовтня ізраїльський міністр оборони Йоав Галант. Блокада включає припинення подачі води, продовольства, а також постачання палива та електрики. Окрім того, армія Ізраїлю завдала сотні ракетних ударів по Сектору Гази і готує наземну операцію.
Угруповання ХАМАС, яке викрало близько 150 осіб на вихідних, пригрозило стратити заручників, якщо ізраїльська авіація продовжуватиме завдавати ударів по Газі без попередження.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Партнер Єрмака за пів року різко наростив бізнес у кіно, будівництві та виробництві дронів, – ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Україна розпочала консультації з інвесторами щодо реструктуризації $20 млрд держборгу – Reuters
|Коболєв став радником президента Молдови
|ВАКС закрив справу «Роттердам+»
|В Україні заарештували активи трьох російських олігархів на 17 млрд грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|МВФ оновив прогноз зростання світової економіки на 2023-2024 роки
|Фінляндія хоче спростити процес конфіскації нерухомості росіян
|Румунія забезпечує транзит майже 60% експорту українського зерна - Йоханніс
|Румунія надаватиме підтримку Україні до повної перемоги над російським агресором - Йоганніс
|Зеленський після зустрічі з президентом Румунії обіцяє «хороші новини» щодо артилерії і ППО
|ООН: Повна блокада Гази заборонена міжнародним правом
Бізнес
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника
|TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць