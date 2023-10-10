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АНАЛІТИКА

Низка країн ЄС - проти припинення допомоги палестинцям

 

Франція та Іспанія не підтримують призупинення допомоги палестинцям, у відповідь на нещодавній спалах насильства в Ізраїлі, заявили у МЗС країн у вівторок, 10 жовтня.

"Ми не підтримуємо призупинення допомоги, яка безпосередньо йде на користь палестинському народу, і вчора ми чітко дали це зрозуміти Європейській Комісії", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства у Парижі, яку цитує Reuters.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес натомість заявив, що палестинські території, ймовірно, потребуватимуть більшої допомоги в найближчому майбутньому після суботньої атаки ХАМАСу на Ізраїль і подальших ізраїльських бомбардувань Сектора Гази.

"Ця співпраця повинна продовжуватися, ми не можемо плутати ХАМАС, який входить до списку терористичних груп ЄС, з палестинським населенням, палестинською владою або організаціями ООН на місцях", - сказав Альбарес в інтерв'ю радіостанції Cadena SER. Призупинення допомоги було б "контрпродуктивним", додав Альбарес.

ЄС перегляне виділення допомоги палестинцям

9 жовтня єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї сказав, що Брюссель призупинить фінансову допомогу по усіх проєктах розвитку на Палестинських територіях на тлі нападу бойовиків руху ХАМАС на Ізраїль. "Масштаб терору та жорстокості щодо Ізраїлю та його мешканців досяг поворотного моменту", - підкреслив єврокомісар, додавши, що вести справи "як завжди" тепер неможливо. За його словами, йдеться про перегляд пакета допомоги у 691 млн євро.

Заява Варгеї викликала критику в окремих членів ЄС. "У Секторі Гази живуть два мільйони людей. Вони - теж заручники ХАМАСу. З такими методами ми штовхаємо їх в обійми терористів", - заявив глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн. Міністр закордонних справ Іспанії Альбарес, за даними AFP, зателефонував Варгеї, щоб висловити протест проти рішення про призупинення фіндопомоги та заявити, що воно мало бути узгоджене з країнами - членами ЄС. Протест висловив і уряд Ірландії.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться для обговорення цього питання пізніше у вівторок, 10 жовтня.

Бойовики ХАМАСу напали на низку ізраїльських населених пунктів 7 жовтня. Бойові зіткнення тривають четвертий день. Армія Ізраїлю повідомляє про повне відновлення контролю в населених пунктах, атакованих ХАМАСом, та над кордоном із Сектором Гази.

Наразі сторони продовжують обмінюватися повітряними ударами, але Ізраїль готується до наземної операції в Секторі Гази.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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