Фрідман перебрався з Британії до Ізраїлю – планує частіше відвідувати Москву

Російський мільярдер Михайло Фрідман залишив Велику Британію і переїхав до Ізраїлю. Про це з посиланням на близькі до бізнесмена джерела написало російське РБК.

Інформацію начебто підтвердили й у консорціумі "Альфа-Груп". Там уточнили, що "зараз бізнесмен перебуває в Москві та тепер планує відвідувати Росію регулярно".

У середині вересня Bloomberg підтвердило, що у Великій Британії закрили справу проти Фрідмана. Частину обвинувачень щодо нього в Британії зняли ще навесні.

Фрідман невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапив під санкції Євросоюзу та Великої Британії. У серпні 2023 року його також включили до списку санкцій США. Представники бізнесмена заявляли, що санкції "зруйнували його життя" у Великій Британії. Фрідман намагається оскаржити введені проти нього обмеження у Європейському суді.

В Україні Фрідмана підозрюють у відмиванні $1,2 млн та 1,93 млн євро (разом - близько 100 млн грн в еквіваленті) та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку, який Україна націоналізувала у липні 2023 року.

Слідство вважає, що Фрідман разом із компаньйонами-росіянами нібито намагався вивести з України активи на суму понад 1 млрд грн, щоб вони не потрапили під санкції.

6 жовтня суд заарештував всі корпоративні права російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Серед заблокованих активів, зокрема, один із найбільших виробників мінеральної води на території України IDS (випускає мінеральну воду під брендами Моршинська, Миргородська) і частка в компанії Київстар.