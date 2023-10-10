Фінансові новини
- |
- 10.10.23
- |
- 10:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США відправили в Ізраїль засоби ППО та боєприпаси, - ЗМІ
09:05 10.10.2023 |
Сполучені Штати Америки нарощують поставки засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Ізраїлю захиститися від нападу палестинських бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, Сполучені Штати поки не уточнюють обсяг запитів Ізраїлю про допомогу у сфері безпеки. Але офіційний представник оборони США розповів, що Вашингтон зв'язується з оборонною промисловістю, щоб прискорити виконання ізраїльських замовлень, що очікують на розгляд, і розглядає власні запаси збройних сил, щоб допомогти Єрусалиму.
"Літаки вже злетіли. Ми нарощуємо підтримку Ізраїлю... Ми залишаємося в постійному контакті з нашими колегами в Ізраїлі, щоб визначити та підтримати їхні найнагальніші вимоги", - сказав представник США на умовах анонімності.
Він додав, що США в змозі продовжувати надавати підримку як Україні, так і Ізраїлю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Партнер Єрмака за пів року різко наростив бізнес у кіно, будівництві та виробництві дронів, – ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Україна розпочала консультації з інвесторами щодо реструктуризації $20 млрд держборгу – Reuters
|Коболєв став радником президента Молдови
|ВАКС закрив справу «Роттердам+»
|В Україні заарештували активи трьох російських олігархів на 17 млрд грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фрідман перебрався з Британії до Ізраїлю – планує частіше відвідувати Москву
|WSJ: У Сенаті США хочуть ухвалити річний пакет допомоги Україні в $50-100 млрд
|У Пентагоні вважають, що США має допомогати як Україні, так і Ізраїлю
|США відправили в Ізраїль засоби ППО та боєприпаси, - ЗМІ
|Білий дім: США не збираються вводити війська в Ізраїль
|ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем
Бізнес
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника
|TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць
|На соцмережу X Маска подали позов щодо порушення торгової марки
|Visa виділила $100 млн на інвестиції в штучний інтелект