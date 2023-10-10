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АНАЛІТИКА

США відправили в Ізраїль засоби ППО та боєприпаси, - ЗМІ

 

Сполучені Штати Америки нарощують поставки засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Ізраїлю захиститися від нападу палестинських бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, Сполучені Штати поки не уточнюють обсяг запитів Ізраїлю про допомогу у сфері безпеки. Але офіційний представник оборони США розповів, що Вашингтон зв'язується з оборонною промисловістю, щоб прискорити виконання ізраїльських замовлень, що очікують на розгляд, і розглядає власні запаси збройних сил, щоб допомогти Єрусалиму.

"Літаки вже злетіли. Ми нарощуємо підтримку Ізраїлю... Ми залишаємося в постійному контакті з нашими колегами в Ізраїлі, щоб визначити та підтримати їхні найнагальніші вимоги", - сказав представник США на умовах анонімності.

Він додав, що США в змозі продовжувати надавати підримку як Україні, так і Ізраїлю.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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