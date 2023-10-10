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АНАЛІТИКА

Білий дім: США не збираються вводити війська в Ізраїль

 

Сполучені Штати не мають наміру вводити війська в Ізраїль, який зазнав нападу ХАМАСу.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"Немає жодних намірів віправляти туди американські війська", - заявив Кірбі.

Втім, за його словами, президент США Джо Байден "завжди гарантуватиме, що ми захищаємо і відстоюємо наші інтереси національної безпеки, де б ці інтереси не знаходилися, в тому числі, зокрема, в цій частині світу".

Кірбі додав, що перший транш додаткової безпекової допомоги Ізраїлю з боку США у відповідь на напади ХАМАСу вже в дорозі станом на вечір понеділка.

"Ми очікуємо, що з боку Ізраїлю будуть додаткові запити на системи безпеки, оскільки вони продовжують витрачати боєприпаси в цій боротьбі, і ми будемо підтримувати їх".

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу ХАМАС.
Ключові теги: Ізраїль, США
 

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