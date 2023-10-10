ЦАХАЛ закликав жителів Ізраїлю запастися їжею і водою щонайменше на 72 години

Громадянам Ізраїлю, незалежно від місця проживання, необхідно мати запас води та їжі щонайменше на 72 години.

Про це заявило Командування тилу ЦАХАЛу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Кампанія (військова - ред.) може бути тривалою, і важливо, щоб кожна сім'я забезпечила себе водою, їжею, ліками та необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій", - ідеться в заяві.

Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.

Чим конкретно необхідно запастися жителям Ізраїлю

Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.

В армії одразу зазначають, що інструкції не нові й завжди актуальні.