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ЦАХАЛ закликав жителів Ізраїлю запастися їжею і водою щонайменше на 72 години
22:46 09.10.2023 |
Громадянам Ізраїлю, незалежно від місця проживання, необхідно мати запас води та їжі щонайменше на 72 години.
Про це заявило Командування тилу ЦАХАЛу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Кампанія (військова - ред.) може бути тривалою, і важливо, щоб кожна сім'я забезпечила себе водою, їжею, ліками та необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій", - ідеться в заяві.
Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.
Чим конкретно необхідно запастися жителям Ізраїлю
Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.
В армії одразу зазначають, що інструкції не нові й завжди актуальні.
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