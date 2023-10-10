В Ізраїлі ухвалили важливе рішення щодо носіння та придбання зброї громадянами

Міністр нацбезпеки Ізраїлю наказав запровадити спеціальні заходи, щоб дозволити якомога більшій кількості громадян озброїтися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної безпеки Ізраїлю.

Зазначається, що будь-який громадянин Ізраїлю, який відповідає нормам, які дозволяють носіння приватної вогнепальної зброї у зв'язку з самозахистом і службою в силах безпеки, і не має судимості чи медичної непридатності, повинен буде пройти телефонну співбесіду замість фізичної бесіди. У разі проходження співбесіди такі люди матимуть можливість протягом тижня отримати дозвіл на носіння вогнепальної зброї.

Окрім того, будь-який громадянин, який отримав умовний дозвіл на придбання вогнепальної зброї та не придбав вогнепальну зброю протягом 2023 року, а термін дії умовного посвідчення закінчився, відтепер зможе придбати вогнепальну зброю без необхідності подання іншої заяви. Зазначається, що пільга стосуватиметься близько 4 тисяч громадян.

В Ізраїлі ухвалили ще декілька норм.

Зокрема, будь-який громадянин, який здав зброю протягом останніх шести місяців у зв'язку з непроходженням перепідготовки або відновлення стажування, зможе отримати свою зброю назад. Це стосуватиметься приблизно 1800 громадян.

До того ж, з наступного вівторка видаватимуться умовні дозволи на носіння вогнепальної зброї з дозволом на придбання до 100 патронів замість 50.

План набуде чинності протягом 24 годин.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір зазначив, що йдеться про дуже важливе зобов'язання, яке дозволить якомога більшій кількості громадян озбройтеся і захищайте себе та своє оточення, коли це необхідно.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛі повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

За останніми даними, в Ізраїлі загинуло не менше 800 людей, більш як 2200 - поранені. Тим часом у Секторі Гази - 510 загиблих, понад 2500 поранених.