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Брюссель про блокаду сектора Гази: Ізраїль має право оборонятись
14:32 09.10.2023 |
У Єврокомісії прокоментували рішення Ізраїлю влаштувати повну облогу сектора Гази у відповідь на масштабний напад бойовиків ХАМАС.
Про це у понеділок на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.
Стано, відповідаючи на прохання оцінити оголошення блокади, нагадав про заяву стосовно подій в Ізраїлі глави дипломатії ЄС Жозепа Боррель від імені Євросоюзу, оприлюднену 7 жовтня.
"27 держав ЄС сказали дуже чітко у відповідь на невибіркові та обурливі атаки ХАМАС: Ізраїль має право захищати себе у відповідності до міжнародного права. Цим все сказано", - заявив Стано.
Він нагадав, що 10 жовтня глави МЗС Євросоюзу проведуть зустріч щодо ситуації в Ізраїлі, за підсумками якої вони озвучать свою реакцію у формі "узгодженої позиції ЄС".
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив у понеділок, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.
ЄС 10 жовтня проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль, оголосив топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель.
Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв'язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.
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