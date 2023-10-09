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Ізраїльський ЦБ продасть резерви на $30 млрд для стабілізації шекеля
11:16 09.10.2023 |
Банк Ізраїлю анонсував програму з продажу до $30 млрд із золотовалютних резервів із метою знизити волатильність обмінного курсу шекеля і надати ринку достатню ліквідність для нормальної роботи, йдеться в повідомленні ЦБ.
Крім продажу резервів, центробанк надасть ринку ліквідність через свопи на суму до $15 млрд.
"Банк Ізраїлю продовжить моніторити зміну ситуації, стежити за всіма ринками та задіювати всі доступні інструменти в разі потреби", - наголошується в пресрелізі.
Курс шекеля до долара США падає на 1,2% під час ранкових торгів у понеділок і торгується на рівні 3,8966 шекеля за $1.
У суботу із Сектора Гази було завдано ракетних ударів по південних і центральних районах Ізраїлю. Десятки палестинських бойовиків на вантажівках і парапланах проникли із Сектора Гази на територію Ізраїлю.
За останніми даними, кількість загиблих в Ізраїлі від атак бійців радикального палестинського угруповання ХАМАС перевищила 600 осіб, повідомила в неділю The Times of Israel. Серед загиблих - мирні жителі та десятки поліцейських і військових. Крім того, 2048 осіб поранено. Ізраїльська влада вважає, що палестинські бойовики захопили щонайменше сотню заручників на ізраїльській території та вивезли їх у Газу.
Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок операції "Залізні мечі" у зв'язку з масштабними атаками ХАМАС. Влада Ізраїлю офіційно перевела країну в стан війни.
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