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АНАЛІТИКА

Ізраїльський ЦБ продасть резерви на $30 млрд для стабілізації шекеля

 

Банк Ізраїлю анонсував програму з продажу до $30 млрд із золотовалютних резервів із метою знизити волатильність обмінного курсу шекеля і надати ринку достатню ліквідність для нормальної роботи, йдеться в повідомленні ЦБ.

Крім продажу резервів, центробанк надасть ринку ліквідність через свопи на суму до $15 млрд.

"Банк Ізраїлю продовжить моніторити зміну ситуації, стежити за всіма ринками та задіювати всі доступні інструменти в разі потреби", - наголошується в пресрелізі.

Курс шекеля до долара США падає на 1,2% під час ранкових торгів у понеділок і торгується на рівні 3,8966 шекеля за $1.

У суботу із Сектора Гази було завдано ракетних ударів по південних і центральних районах Ізраїлю. Десятки палестинських бойовиків на вантажівках і парапланах проникли із Сектора Гази на територію Ізраїлю.

За останніми даними, кількість загиблих в Ізраїлі від атак бійців радикального палестинського угруповання ХАМАС перевищила 600 осіб, повідомила в неділю The Times of Israel. Серед загиблих - мирні жителі та десятки поліцейських і військових. Крім того, 2048 осіб поранено. Ізраїльська влада вважає, що палестинські бойовики захопили щонайменше сотню заручників на ізраїльській території та вивезли їх у Газу.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок операції "Залізні мечі" у зв'язку з масштабними атаками ХАМАС. Влада Ізраїлю офіційно перевела країну в стан війни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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