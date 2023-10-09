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Ізраїль запросив у США керовані бомби та системи ППО, - CNN
08:48 09.10.2023 |
Ізраїль запросив США керовані бомби і додаткові засоби протиповітряної оборони на тлі вторгнення сил ХАМАС до країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами ізраїльського військового чиновника та представника Міністерства оборони США, Ізраїль запросив у Сполучених Штатів керовані бомби та засоби ППО.
Ізраїльський чиновник додав, що запит включає Joint Direct Attack Munitions, або JDAM - комплекти, які перетворюють некеровану бомбу на високоточну зброю. Ізраїль використовує високоточні бомби для завдання ударів по цілях в секторі Газа з повітря.
Повідомляється, що ізраїльські військові можуть запросити додаткові засоби оборони найближчим часом, залежно від того, як закінчиться кампанія Ізраїлю проти ХАМАСу.
"Як і якщо розвиватимуться інші події, нам знадобляться й інші кошти", - сказав урядовець.
Допомога США Ізраїлю
Раніше президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.
У прес-службі Білого дому за результатами переговорів Байдена та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю зараз надсилається до Ізраїлю, а найближчими днями буде надано додаткову допомогу.
Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що сьогодні Штати оголосять про надання підтримки Ізраїлю.
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