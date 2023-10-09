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США відправили авіаносну групу на Близьский Схід після нападу ХАМАС на Ізраїль
08:39 09.10.2023 |
Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я у відповідь після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшу ескалацію конфлікту.
Як пише "Європейська правда", про це в пресрелізі заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.
До складу авіаносної ударної групи входять авіаносець "Gerald R. Ford", який є найбільшим військовим кораблем у світі, крейсер з керованими ракетами класу Ticonderoga "Normandy" та чотири есмінці з керованими ракетами класу Arleigh-Burke - "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" та Roosevelt.
"Сьогодні, у відповідь на атаку ХАМАС на Ізраїль і після детальних обговорень з президентом (Джо) Байденом, я розпорядився зробити кілька кроків для зміцнення позицій Міноборони в регіоні, щоб посилити регіональні зусилля зі стримування", - сказав Остін.
Він також оголосив про кроки з посилення ескадрилій винищувачів ВПС США в регіоні літаками F-35, F-15, F-16 та A-10, які перебазовуються на бази на Близькому Сході, для подальшого посилення сил стримування в разі потреби.
"Крім того, уряд Сполучених Штатів швидко надасть Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання та ресурси, в тому числі боєприпаси. Перша допомога у сфері безпеки почне надходити вже сьогодні і прибуде найближчими днями", - зазначив Остін.
Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.
Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 700 людей.
У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингон отримав від Ізраїлю "конкретні запити" про військову допомогу.
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