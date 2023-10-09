Фінансові новини
- |
- 09.10.23
- |
- 15:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден у розмові з Нетаньягу: Додаткова допомога США вже спрямовується в Ізраїль
08:35 09.10.2023 |
Додаткову допомогу США вже направляють до Ізраїлю, повідомив президент США Джо Байден прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу під час телефонної розмови в неділю, повідомляє CNN.
"Президент Байден поінформував прем'єр-міністра про інтенсивну дипломатичну взаємодію, зроблену Сполученими Штатами за останні 24 години на підтримку Ізраїлю. Президент також повідомив, що наразі спрямовується додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю, яку буде надано найближчими днями", - йдеться в повідомленні Білого дому, пише CNN.
Наголошується, що Байден ще раз висловив співчуття зниклим безвісти, пораненим і вбитим та обговорив зусилля, спрямовані на те, щоб жодні інші суперники Ізраїлю не скористалися ситуацією.
Очікується, що найближчими днями лідери двох країн підтримуватимуть контакти.
Раніше глава Держдепу Ентоні Блінкен сказав, що США отримали запит від Ізраїлю про додаткову військову допомогу і, можливо, вже в неділю повідомлять про її надання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС закрив справу «Роттердам+»
|В Україні заарештували активи трьох російських олігархів на 17 млрд грн
|Прокуратурі передали подання на двох «слуг» за бійку - ЗМІ
|Коломойського в суді спитали, чи забрали в нього громадянство. Він ухилився від прямої відповіді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З технологіями РФ. Китай будує атомний підводний човен з балістикою нового покоління
|Брюссель про блокаду сектора Гази: Ізраїль має право оборонятись
|Коболєв став радником президента Молдови
|Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, щоб сприяти укладенню оборонної угоди зі США - WSJ
|ОАЕ засудили напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль
|Іран заперечує причетність до атаки ХАМАСу на Ізраїль
Бізнес
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника
|TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць
|На соцмережу X Маска подали позов щодо порушення торгової марки
|Visa виділила $100 млн на інвестиції в штучний інтелект
|Маск протестував пряму трансляцію у соцмережі X: грав у Diablo IV