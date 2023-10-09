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АНАЛІТИКА

Рада Безпеки ООН не змогла одностайно засудити ХАМАС

 

За словами кількох членів Ради Безпеки, за підсумками екстреного засідання Радбезу ООН, присвяченого ситуації на Близькому Сході, не було ухвалено жодних заходів, повідомляє CNN.

"Я не хочу вдаватися в те, що дійсно обговорювалося на засіданні, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС", - сказав після засідання заступник посла Сполучених Штатів в ООН Роберт Вуд.

"Очевидно, що не всі вони (засудили напади), і я не хочу вдаватися в подробиці. Я думаю, що ви, ймовірно, зможете здогадатися про одного з них і без моїх слів", - наголосив він.

Також Роберт Вуд констатував, що "ситуація залишається мінливою і дуже небезпечною".

Він додав, що офіційні особи докладають усіх зусиль для того, щоб не допустити поширення конфлікту на весь регіон.
"Важливо, щоб світова спільнота рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, а також терористичні атаки і дії, які мали і мають місце", - цитує слова заступника посла CNN.

Рада Безпеки складається з 10 виборних членів і п'яти постійних членів - Китаю, США, Франції, Великої Британії та Російської Федерації. Для ухвалення будь-якої заяви за підсумками засідання Ради Безпеки необхідно, щоб усі 15 членів проголосували одноголосно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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