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Рада Безпеки ООН не змогла одностайно засудити ХАМАС
08:33 09.10.2023 |
За словами кількох членів Ради Безпеки, за підсумками екстреного засідання Радбезу ООН, присвяченого ситуації на Близькому Сході, не було ухвалено жодних заходів, повідомляє CNN.
"Я не хочу вдаватися в те, що дійсно обговорювалося на засіданні, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС", - сказав після засідання заступник посла Сполучених Штатів в ООН Роберт Вуд.
"Очевидно, що не всі вони (засудили напади), і я не хочу вдаватися в подробиці. Я думаю, що ви, ймовірно, зможете здогадатися про одного з них і без моїх слів", - наголосив він.
Також Роберт Вуд констатував, що "ситуація залишається мінливою і дуже небезпечною".
Він додав, що офіційні особи докладають усіх зусиль для того, щоб не допустити поширення конфлікту на весь регіон.
"Важливо, щоб світова спільнота рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, а також терористичні атаки і дії, які мали і мають місце", - цитує слова заступника посла CNN.
Рада Безпеки складається з 10 виборних членів і п'яти постійних членів - Китаю, США, Франції, Великої Британії та Російської Федерації. Для ухвалення будь-якої заяви за підсумками засідання Ради Безпеки необхідно, щоб усі 15 членів проголосували одноголосно.
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