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Франція схвалила оновлення, розроблене Apple для зниження рівня випромінювання iPhone 12
09:37 02.10.2023 |
Кілька тижнів тому Національне агентство з частот Франції (Agence nationale des frequences, ANFR) заборонило продажі iPhone 12 і закликало Apple відкликати всі iPhone12, які вона коли-небудь продавала в країні. Проблема полягала в підвищеному рівні випромінювання. Тепер, схоже, цю проблему вирішено.
Цікаво те, що підвищене випромінювання не спостерігалося на момент запуску iPhone 12 у 2020 році, а спостерігалося протягом певного часу. Схоже, це стало результатом послідовних оновлень програмного забезпечення, випущених Apple.
Apple визнала проблему і повідомила, що зможе виправити її новим оновленням програмного забезпечення. Сказано - зроблено. За інформацією Reuters, регуляційні органи Франції схвалили оновлення Apple, розроблене для зниження рівня випромінювання.
Подробиць поки що немає, але, найімовірніше, скоро Apple випустить цей апдейт і зможе відновити продажі iPhone 12 у Франції.
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