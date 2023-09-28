США допустили Ізраїль до програми безвізового режиму

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена вирішила прийняти Ізраїль до програми безвізового в'їзду до країни (VWP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та The Times of Israel.

Зазначається, що Штатам все ще потрібен час, щоб підготувати свої електронні системи до вступу Ізраїлю до безвізової програми, але представники адміністрації Байдена на брифінгу для журналістів у вівторок перед офіційним оголошенням заявили, що розраховують ввести їх у дію до 30 листопада .

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Алехандро Майоркас зробили відповідні офіційні заяви 27 вересня.

Тепер ізраїльтяни матимуть змогу подорожувати до Штатів без візи через 2 місяці після того, як країна виконає всі вимоги, включаючи ослаблення обмежень для американців палестинського походження.

Також для допуску до програми, яка дозволяє мандрівникам залишатися в країні без візи на строк до 90 днів, Вашингтон вимагає від Ізраїлю виконання вимог щодо таких питань, як боротьба з тероризмом, правоохоронна діяльність, імміграційне забезпечення, безпека документів та прикордонний контроль.

Ті, хто використовує систему подання заявок ESTA, отримають відповідь протягом 72 годин та отримають дворічну візу, що підходить для багаторазових поїздок.

Питання безвізу для Ізраїля

Нагадаємо, ще у жовтні 2021 року міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що США розглядають можливість додавання чотирьох країн до своєї програми безвізового в'їзду. Це Ізраїль, Кіпр, Болгарія та Румунія.

За останні два роки Ізраїль відповідав двом із трьох найбільш важливих критеріїв, та з усіх сил намагався виконати третє - вимогу взаємності, яка означає, що до всіх громадян США, включаючи американців палестинського походження, має ставитись однаково під час поїздок до Ізраїлю або через нього.

Програмою безвізового в'їзду до країни (VWP) керує Міністерство внутрішньої безпеки, яке наразі дозволяє громадянам 40 країн, переважно європейських та азіатських, приїжджати до США на три місяці без віз.

Раніше повідомлялося, що як очікується, оголошення щодо безвізу буде зроблено через кілька днів, як президент Джо Байден зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.