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Азербайджан вимагає від Вірменії виведення військ з Карабаху
14:43 19.09.2023 |
Азербайджан заявляє, що Вірменія має вивести свої війська із Нагірного Карабаху, оскільки це "єдиний шлях до миру" в регіоні.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Азербайджану, повідомляє "Європейська правда".
В азербайджанському МЗС стверджують, що "локальні антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху - це реакція на "низку масштабних військових провокацій і терактів" з боку сил Вірменії.
"Метою заходів є незаконні військові з'єднання та військова інфраструктура. Азербайджанська сторона в жодному разі не націлилася на мирних жителів. Зокрема, необхідно вірменському цивільному населенню триматися подалі від військових цілей", - стверджується в заяві.
В МЗС заявляють, що присутність вірменських збройних сил у Карабаху являє "собою серйозну загрозу регіональному миру і стабільності".
"Єдиний спосіб домогтися миру і стабільності в регіоні - беззастережно і повністю вивести вірменські збройні сили з Карабаського регіону Азербайджану", - йдеться в заяві.
Раніше стало відомо, що Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.
У вересні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан нарощує військову присутність уздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом та кордоном з Вірменією.
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