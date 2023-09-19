Фінансові новини
- |
- 19.09.23
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азербайджан почав «антитерористичну операцію» у Нагірному Карабаху
14:22 19.09.2023 |
Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану 19 вересня.
Згідно із заявою, заходи розпочали "з метою забезпечення положень Тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабаському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення".
Як заявили у міністерстві, у рамках заходів "із застосуванням високоточної зброї" на передній лінії та в глибині виводять з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їхні довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення.
Про заходи було поінформовано командування "миротворчого контингенту" Російської Федерації та керівництво Спільного турецько-російського моніторингового центру, йдеться у заяві.
"Ми ще раз заявляємо, що цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури не є цілями, з ладу виводять лише легітимні військові цілі", - сказано у повідомленні.
У міністерстві окремо заявили про посилення напруженості в останні місяці через "систематичні обстріли позицій Азербайджанської армії формуваннями збройних сил Вірменії в Карабаському регіоні, продовження мінування територій, проведення робіт з інженерного вдосконалення бойових позицій, а також збільшення кількості окопів та бліндажів".
За даними вірменського видання EVN Report, азербайджанські війська атакували Нагірний Карабах, використовуючи важку артилерію, включаючи БПЛА. Місцеві журналісти повідомляють, що цілями є різні райони Ханкенді (вірменська назва - Степанакерт).
У соцмережах публікують кадри з Ханкенді, на яких чути звуки повітряної тривоги та постріли.
У вересні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан нарощує військову присутність уздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом та кордоном з Вірменією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок
|Нардеп «Слуга народу» пропонує в'язням крутити педалі й виробляти електрику
|Данія спільно з іншими країнами передасть Україні додаткові 45 танків
|Із Чорноморська вперше за два місяці вийшло судно із зерном
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Вірменія не буде починати військові дії з Азербайджаном у Карабасі, - Пашинян
|Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію в рамках «Рамштайну» для підтримки українських сил
|Нідерланди та Данія профінансують військову допомогу Україні від Чехії
|РФ воює проти України також і за сировину
|Азербайджан вимагає від Вірменії виведення військ з Карабаху
|Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно
|Інфляція в єврозоні в серпні сповільнилася до 5,2%, виявилася меншою за прогнози
Бізнес
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні
|Adobe Premiere Pro навчився автоматично видаляти слова-паразити та фонові шуми
|Більше ніякого «з повагою»: покоління зумерів розмовляє в офісах зовсім новою мовою
|Тактичні AR-окуляри IVAS 1.2 на базі HoloLens більше не викликають у солдатів Армії США нудоту - Microsoft зберігає шанси на контракт
|iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть запускати нативні версії AAA-ігор, ідентичні консольним версіям
|У Сенаті США відбулося перше засідання на тему регулювання ШІ
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива