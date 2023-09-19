Азербайджан почав «антитерористичну операцію» у Нагірному Карабаху

Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану 19 вересня.

Згідно із заявою, заходи розпочали "з метою забезпечення положень Тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабаському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення".

Як заявили у міністерстві, у рамках заходів "із застосуванням високоточної зброї" на передній лінії та в глибині виводять з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їхні довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення.

Про заходи було поінформовано командування "миротворчого контингенту" Російської Федерації та керівництво Спільного турецько-російського моніторингового центру, йдеться у заяві.

"Ми ще раз заявляємо, що цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури не є цілями, з ладу виводять лише легітимні військові цілі", - сказано у повідомленні.

У міністерстві окремо заявили про посилення напруженості в останні місяці через "систематичні обстріли позицій Азербайджанської армії формуваннями збройних сил Вірменії в Карабаському регіоні, продовження мінування територій, проведення робіт з інженерного вдосконалення бойових позицій, а також збільшення кількості окопів та бліндажів".

За даними вірменського видання EVN Report, азербайджанські війська атакували Нагірний Карабах, використовуючи важку артилерію, включаючи БПЛА. Місцеві журналісти повідомляють, що цілями є різні райони Ханкенді (вірменська назва - Степанакерт).

У соцмережах публікують кадри з Ханкенді, на яких чути звуки повітряної тривоги та постріли.

У вересні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан нарощує військову присутність уздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом та кордоном з Вірменією.