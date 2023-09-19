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TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
09:53 19.09.2023 |
Платформу TikTok оштрафували на 345 млн євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки персональних даних дітей в ЄС.
Про це пише Reuters із посиланням на регулятора ЄС.
Зазначається, що TikTok порушила низку законів ЄС про конфіденційність в період з 31 липня 2020 року по 31 грудня 2020 року, йдеться в заяві Комісара із захисту даних Ірландії (DPC).
"Це перший випадок, коли компанія TikTok, що належить китайськый ByteDance, отримала штраф від DPC, провідного регулятора в ЄС для багатьох провідних світових технологічних фірм через розташування їх регіональних штаб-квартир в Ірландії", - зауважуэ видання.
Представник TikTok заявив, що компанія не згодна з рішенням, особливо з розміром штрафу, і що більшість критичних зауважень більше не є актуальними внаслідок заходів, вжитих компанією до початку перевірки DPC у вересні 2021 року.
DPC заявив, що порушення TikTok стосувались того, що в 2020 році облікові записи користувачів віком до 16 років за замовчуванням були встановлені як "публічні", і що TikTok не перевіряв, чи дійсно користувач є батьком або опікуном дитини, коли зв'язувався через функцію "сімейної пари".
У листопаді 2020 року TikTok додав жорсткіший батьківський контроль до сімейних пар. А у січны 2021 року змінив налаштування за замовчуванням для всіх зареєстрованих користувачів віком до 16 років на "приватний".
TikTok заявив, що планує надалі оновлювати свої функцыъ про конфіденційність, щоб зробити різницю між публічними та приватними акаунтами більш зрозумілою.
DPC дав TikTok три місяці, щоб привести всі свої процеси у відповідність.
Також відкрито друге розслідування щодо передачі TikTok персональних даних до Китаю та дотримання ним законодавства ЄС про захист даних при переміщенні персональних даних до країн за межами блоку. У березні DPC заявив, що готує попередній проєкт рішення щодо цього розслідування.
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