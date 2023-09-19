Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині

Alibaba Group Holding планує інвестувати 2 мільярди доларів у Туреччину, зокрема в будівництво нових центрів в Анкарі та Стамбулі.

Про це пише Market Watch, передає Інтерфакс-Україна.

У турецьуому підрозділі Alibaba Trendyol зазначили, що китайська компанія планує побудувати центр обробки даних та логістичний комплекс в Анкарі, а також центр для експортних операцій в аеропорту Стамбула.

Зараз Alibaba інвестувала в Туреччину 1,4 млрд дол через Trendyol.

Президент Alibaba Group Майкл Еванс бачить у Туреччині потенціал стати одним із найбільших світових експортерів електроніки.

Заснована у 2010 роцы Trendyol є провідною платформою електронної комерції в Туреччині. Також компанія володіє сервісом швидкої доставки продуктів харчування та готової їжі. Alibaba придбала частку у Trendyol у 2018 році.