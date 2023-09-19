Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині

 

Alibaba Group Holding планує інвестувати 2 мільярди доларів у Туреччину, зокрема в будівництво нових центрів в Анкарі та Стамбулі.

Про це пише Market Watch, передає Інтерфакс-Україна.

У турецьуому підрозділі Alibaba Trendyol зазначили, що китайська компанія планує побудувати центр обробки даних та логістичний комплекс в Анкарі, а також центр для експортних операцій в аеропорту Стамбула.

Зараз Alibaba інвестувала в Туреччину 1,4 млрд дол через Trendyol.

Президент Alibaba Group Майкл Еванс бачить у Туреччині потенціал стати одним із найбільших світових експортерів електроніки.

Заснована у 2010 роцы Trendyol є провідною платформою електронної комерції в Туреччині. Також компанія володіє сервісом швидкої доставки продуктів харчування та готової їжі. Alibaba придбала частку у Trendyol у 2018 році.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9931
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8441  0,22 0,60 38,5329  0,16 0,41
EUR 40,5865  0,22 0,53 41,5165  0,19 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес