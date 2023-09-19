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Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині
09:25 19.09.2023 |
Alibaba Group Holding планує інвестувати 2 мільярди доларів у Туреччину, зокрема в будівництво нових центрів в Анкарі та Стамбулі.
Про це пише Market Watch, передає Інтерфакс-Україна.
У турецьуому підрозділі Alibaba Trendyol зазначили, що китайська компанія планує побудувати центр обробки даних та логістичний комплекс в Анкарі, а також центр для експортних операцій в аеропорту Стамбула.
Зараз Alibaba інвестувала в Туреччину 1,4 млрд дол через Trendyol.
Президент Alibaba Group Майкл Еванс бачить у Туреччині потенціал стати одним із найбільших світових експортерів електроніки.
Заснована у 2010 роцы Trendyol є провідною платформою електронної комерції в Туреччині. Також компанія володіє сервісом швидкої доставки продуктів харчування та готової їжі. Alibaba придбала частку у Trendyol у 2018 році.
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