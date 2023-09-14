Італія, Британія та Японія займуться розробкою винищувача нового покоління





Італія, Велика Британії та Японія спільно фінансуватимуть розробку винищувача нового покоління протягом 15 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікується, що проєкт винищувача наступного покоління під назвою GCAP коштуватиме десятки мільярдів доларів, але країни-партнери ще не домовилися про розподіл бюджету та робіт.

Британська BAE Systems, японська Mitsubishi Heavy Industries і італійська Leonardo заявили, що узгодили наступні кроки з розробки концепції літака.

Ці три компанії разом з представниками міністерств оборони країн взяли участь у лондонській виставці озброєнь DSEI, щоб обговорити проєкт, метою якого є виробництво винищувача до 2035 року.

Представник Міністерства оборони Італії заявив, що існує "повна прихильність до підтримки програми" з боку відомства і політиків, а в оборонному бюджеті передбачена стаття фінансування на 15 років.

Reuters з посиланням на два джерела раніше повідомляло, що Велика Британія і Японія домінуватимуть у проєкті, а Італія заплатить лише п'яту частину від загальної вартості розробки.