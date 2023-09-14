Фінансові новини
- |
- 14.09.23
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Італія, Британія та Японія займуться розробкою винищувача нового покоління
11:51 14.09.2023 |
Італія, Велика Британії та Японія спільно фінансуватимуть розробку винищувача нового покоління протягом 15 років.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Очікується, що проєкт винищувача наступного покоління під назвою GCAP коштуватиме десятки мільярдів доларів, але країни-партнери ще не домовилися про розподіл бюджету та робіт.
Британська BAE Systems, японська Mitsubishi Heavy Industries і італійська Leonardo заявили, що узгодили наступні кроки з розробки концепції літака.
Ці три компанії разом з представниками міністерств оборони країн взяли участь у лондонській виставці озброєнь DSEI, щоб обговорити проєкт, метою якого є виробництво винищувача до 2035 року.
Представник Міністерства оборони Італії заявив, що існує "повна прихильність до підтримки програми" з боку відомства і політиків, а в оборонному бюджеті передбачена стаття фінансування на 15 років.
Reuters з посиланням на два джерела раніше повідомляло, що Велика Британія і Японія домінуватимуть у проєкті, а Італія заплатить лише п'яту частину від загальної вартості розробки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна «Нептунами» знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
|Подоляк сказав про «слабкий інтелектуальний потенціал» Індії та Китаю. Чому це великий удар по українській дипломатії
|Законопроєкт про спрощення зміни цільового призначення землі пройшов комітет Ради
|Відновлення великої приватизації. У Прозорро.Продажі опубліковано 15 об'єктів – список
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Парламент Болгарії підтримав скасування заборони на агроімпорт з України
|Lockheed Martin відкрила в Польщі другий за величиною виробничий центр у світі
|Південна Корея інвестуватиме в відновлення українського енергосектору
|Україна отримає від США ще один грант на $1,25 мільярда
|Суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти Венесуели
|Італія, Британія та Японія займуться розробкою винищувача нового покоління
|Україна «Нептунами» знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
Бізнес
|Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15
|Зростання використання ШІ збільшує споживання води для охолодження серверів - дослідження
|США і В'єтнам оголосили про мільярдні угоди в галузі напівпровідників і ШІ
|Meta розробляє модель штучного інтелекту наступного покоління, щоб конкурувати з GPT-4 від OpenAI
|Техкорпорації США вбачають у В'єтнамі заміну Китаю
|BMW скасувала передплату на підігрів сидінь – клієнти не схотіли купувати опцію за $18 на місяць
|Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA