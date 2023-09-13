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АНАЛІТИКА

ЄС продовжив санкції проти російських бізнесменів та чиновників ще на пів року Джерело: https://biz.censor.net/n3443199

 

Європейська Рада ухвалила рішення про продовження санкціцй проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2024 року.

Як ідеться в повідомленні Європейської Ради, обмежувальні заходи передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку.

Санкції продовжуватимуть застосовуватися до майже 1800 фізичних та юридичних осіб у відповідь на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

У контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не продовжувати санкції щодо чотирьох осіб.

"ЄС продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу скільки завгодно", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними агентства Reuters, Євросоюз вирішив не продовжувати накладені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкції проти трьох російських бізнесменів. Йдеться про російського олігарха, власника групи "ЄСН" Григорія Берьозкіна, мільярдера і колишнього власника групи "Нортгаз" Фархада Ахмєдова і ексдиректора найбільшого російського маркетплейсу Ozon Олександра Шульгіна.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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