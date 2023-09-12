Євросоюз зніме санкції з трьох російських бізнесменів, – Reuters

Євросоюз не буде продовжувати накладені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкції проти трьох російських бізнесменів.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на два європейських дипломатичних джерела.

За даними співрозмовників агентства, йдеться про російського олігарха, власника групи "ЄСН" Григорія Берьозкіна, мільярдера і колишнього власника групи "Нортгаз" Фархада Ахмєдова і ексдиректора найбільшого російського маркетплейсу Ozon Олександра Шульгіна.

У березні 2022 року журналісти програми "Схеми" та проєкту Scanner Project у рамках циклу матеріалів "Стовпи режиму Путіна" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що Грігорій Берьозкін має нерухомість у Франції: шість шале у Куршевелі, записані на компанію, напряму пов'язану з його родиною.

ЄС потребує одностайності всіх 27 країн-членів блоку для продовження дії санкцій, якеий спливає 15 вересня, на наступні пів року.

Як повідомлялося, Суд Європейського Союзу в Люксембурзі 6 вересня частково задовольнив позов російського бізнесмена Олександра Шульгіна до Ради ЄС через запроваджені щодо нього персональні санкції. Суд ЄС вирішив, що Рада ЄС недостатньо обґрунтувала необхідність продовження санкцій проти Шульгіна, який звільнився із займаної посади.

Це перше рішення Суду ЄС про скасування санкцій з російських бізнесменів, запроваджених після вторгнення РФ в Україну. До цього такі судові рішення ухвалювали лише щодо родичів підсанкційних росіян.

Наразі Суд ЄС у Люксембурзі розглядає понад 70 позовів від фізичних та юридичних осіб із РФ та Білорусі, які оскаржують рішення про санкції. Більшість позовів подано в 2022 році російськими бізнесменами. Процес розгляду таких позовів зазвичай триває рік.