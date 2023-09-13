Катастрофічна повінь у Лівії: понад 5 тисяч загиблих. Людей ховають у братських могилах

Внаслідок руйнівної повені в Лівії, за попередніми підрахунками влади, могли загинути щонайменше 5000 людей.

"Кількість зниклих безвісти обчислюється тисячами, а кількість загиблих, як очікують, сягне 10 тисяч", - заявив міністр охорони здоров'я адміністрації, яка контролює схід Лівії, Осман Абдель Джаліль.

Причиною повені стали зливи, які приніс шторм "Даніель", - його вже назвали найсерйознішим стихійним лихом в історії Лівії. На північному сході потоки води зруйнували захисні споруди.

Основні жертви й руйнування припали на портове місто Дерна на сході країни - у ньому під натиском води прорвалися дві греблі.

У Дерні змили цілі квартали. На цвинтарі зібрали понад 700 неідентифікованих тіл, а місцева влада заявляє, що тисячі людей зникли безвісти.

"Ситуація у місті Дерна стає дедалі трагічнішою, остаточних даних про кількість жертв немає, - сказав Джаліль. - Багато районів поки що недоступні".

Багатьох людей змило у Середземне море. Вже кілька днів хвилі викидають їхні тіла на берег.

Загинули цілі сім'ї. Багатьох ховають у великих братських могилах.

Супутникове фото річки Дерна. Чорним позначені обидві греблі. Переважну частину року Дерна - суха річка, і тільки в дощовий сезон перетворюється на справжню річку. Знімок зроблений 7 вересня 2023 року, за чотири дні до повені

Ситуація в Дерні катастрофічна. "Тіла лежать кругом - в морі, в долинах, під будинками, - сказав представник влади агентству Reuters. - Я не перебільшую, коли кажу, що 25% міста зникла".

"Остаточні втрати будуть дуже, дуже великими", - додав він.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця в Лівії назвала кількість загиблих величезною. Боротьба з повінню, за їхніми словами, "виходить за межі можливостей уряду, суспільства і народу", і для того, щоб впоратися з його наслідками, буде потрібна міжнародна допомога.

Автівки на узбережжі Дерни, викинуті на берег потоком води

Фахівці й раніше попереджали, що греблю у Дерні може прорвати. Але коли це сталося, мешканців Дерни ніхто не повідомив.

На відео, поширеному в соцмережах, видно, як люди кричали й благали про допомогу, коли каламутна вода затопила їхні будинки. На іншому відео видно, як потоки змітають машини на вулицях, що перетворилися на річки.

Про силу, з якою мчала вода, можна судити з цього фото

Один мешканець Дерни, Хузайфа аль-Хасаді, розповів телеканалу "Аль-Хурра", що однією з обтяжливих обставин трагедії став рельєф місцевості: "Глибина деяких долин, в яких збирається вода, близько 400 метрів. Тому, коли гребля прорвалася, вода вирвалась як атомна бомба, і вісім мостів і житлових будинків повністю впали".

Вирвавшись у долину, вода розлилася по величезній території

Окрім Дерни, також постраждали міста Бенгазі, Сус та Аль-Мадж на сході країни.

Під час рятувальних робіт зникли семеро військовослужбовців лівійської армії.

Влада на сході Лівії запровадила комендантську годину, а школи і магазини наказали закрити.

Лівія розділена між двома ворогуючими адміністраціями після повстання, в результаті якого в 2011 році повалили Муаммара Каддафі.

Обидва уряди не вкладали кошти в підтримку й ремонт інфраструктури, чим і можна пояснити катастрофічні наслідки повені.

Минулого тижня шторм "Даніель" вдарив по Греції, Туреччині та Болгарії, внаслідок чого загинуло понад десять людей.

Цього літа південна частина Європи пережила відразу кілька екстремальних погодних подій, у тому числі рекордну спеку та пожежі.

Без впливу людини події цього літа вважалися б надзвичайно рідкісними, вважають автори дослідження World Weather Attribution, серед яких - вчені з різних країн світу, які вивчають вплив зміни клімату у поширенні екстремальних погодних умов.