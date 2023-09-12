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АНАЛІТИКА

Італія вперше за 9 років поступиться Франції лідерством у виробництві вина

 

Виробництво вина в Італії впаде на 12% цього року до рівня нижче 44 мільйонів гектолітрів після того, як екстремальні погодні умови та грибкові захворювання серйозно вразили виноградники.

Про це заявили у вівторок італійські виноробні лобі UIV та Assoenologi, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Таке падіння означає, що Італія втратить свої позиції найбільшого світового виробника вина, а Франція вперше за дев'ять років поверне собі перше місце.

У спільній заяві з Інститутом продовольства і сільського господарства ISMEA лобісти заявили, що північні італійські регіони повинні зареєструвати невелике зростання виробництва на 0,8%.

Однак очікується, що виробництво впаде приблизно на 20% в центральних регіонах і приблизно на 30% на півдні через поєднання поганих погодних умов і впливу грибка під назвою plasmopara viticola, свідчать дані прогнозу врожаю.

Грибок, який вражає листя і плоди виноградної лози, викликає хворобу під назвою несправжня борошниста роса винограду.

"Урожай, з яким ми стикаємося, дуже складний, що характеризується, перш за все, наслідками зміни клімату, які в кінці весни і на початку літа викликали патогенні захворювання, а також повені, град і посуха", - сказав Ріккардо Котарелла, голова асоціації експертів-виноробів Assoenologi.

Однак якість вина не буде скомпрометована, прогнозує Котарелла. "З урожаю 2023 року ми, безумовно, отримаємо вина хорошої якості, з піками досконалості", - сказав він.

За словами Лівіо Проєтті, надзвичайного комісара ISMEA, зниження виробництва також не повинно викликати тривоги, оскільки існуючі запаси становлять понад 49 мільйонів гектолітрів, що є найвищим показником за останні шість років.

"Проблема полягає не стільки у втраті Італією лідерства за обсягами виробництва, скільки в уповільненні внутрішнього та зовнішнього попиту, що призводить до зниження цін", - сказав Проєтті.

Нагадаємо, у серпні уряд Франції оголосив про виділення 200 мільйонів євро з фонду Євросоюзу для утилізації надлишкового виробництва вина, аби стримати цінові коливання й підтримати виробників, які позбавляються доходів через падіння попиту.

Падіння попиту на вино призвело до перевиробництва, різкого падіння цін і серйозних фінансових труднощів для кожного третього винороба в Бордо. Раніше повідомлялось, що в регіоні винороби збираються позбутися тисяч гектарів виноградників через скорочення попиту і труднощі, зумовлені змінами клімату.
 

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