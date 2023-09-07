Китай забороняє чиновникам користуватися смартфонами Apple

США забороняють чиновникам використовувати TikTok, пристрої Huawei та обмежують застосування БПЛА китайського виробництва. Тим часом Китай забороняє своїм чиновникам користуватися смартфонами компанії Apple.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. За інформацією джерела, чиновники центральних урядових установ отримали припис не використовувати Apple iPhone і не проносити смартфони в будівлі, які належать державним організаціям.

Це рішення було ухвалено в рамках ініціативи щодо зниження залежності Китаю від іноземних технологій. Проєкт також націлений на підвищення рівня кібербезпеки. Вважається, що такий підхід китайської влади негативно позначиться на позиціях іноземних брендів. Наприклад, Apple заробляє в Китаї майже 20% свого загального доходу.

Влада закликає державні компанії та установи повністю відмовитися від іноземних пристроїв і програмного забезпечення. Вона вважає, що китайські аналоги є більш безпечними та контрольованими.