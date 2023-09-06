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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Німеччина, Італія, Швеція та Іспанія хочуть спільно розробити танк

 

Німеччина спільно з Італією, Швецією та Іспанією планує побудувати новий бойовий танк.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt із посиланням на джерела у промислових та політичних колах.

Як йдеться у матеріалі, Німеччина планує нову спробу розробити наступника танка Leopard 2 під керівництвом компаній Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та Rheinmetall.

За інформацією видання, кілька днів тому сторони підписали відповідні контракти, а тепер разом хочуть подати заявку на фінансування з Європейського оборонного фонду (EDF). Мова йде про тризначну мільйонну суму.

Цю співпрацю можна вважати несподіванкою, оскільки Німеччина вже уклала подібну угоду щодо розробки нового танка з Францією.

У 2017 році Берлін і Париж погодили проєкт основного бойового танка під назвою Main Ground Combat System (MGCS), який має замінити німецький Leopard 2 та французький Leclerc з 2035 року.

Раніше повідомляли, що німецький виробник зброї Diehl Defence має намір значно збільшити виробництво систем протиповітряної оборони IRIS-T, щоб задовольнити зростаючий попит через війну Росії проти України.

Перед цим Rheinmetall заявив про різке зростання замовлень на свою продукцію у той час, як європейські уряди прагнуть розширити свої оборонні можливості після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім цього, в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія стартувало будівництво нового заводу збройового концерну Rheinmetall із виробництва деталей фюзеляжу сучасного винищувача F-35.

Також компанія планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки.
 

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