Фінансові новини
- |
- 06.09.23
- |
- 22:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Німеччина, Італія, Швеція та Іспанія хочуть спільно розробити танк
21:21 06.09.2023 |
Німеччина спільно з Італією, Швецією та Іспанією планує побудувати новий бойовий танк.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt із посиланням на джерела у промислових та політичних колах.
Як йдеться у матеріалі, Німеччина планує нову спробу розробити наступника танка Leopard 2 під керівництвом компаній Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та Rheinmetall.
За інформацією видання, кілька днів тому сторони підписали відповідні контракти, а тепер разом хочуть подати заявку на фінансування з Європейського оборонного фонду (EDF). Мова йде про тризначну мільйонну суму.
Цю співпрацю можна вважати несподіванкою, оскільки Німеччина вже уклала подібну угоду щодо розробки нового танка з Францією.
У 2017 році Берлін і Париж погодили проєкт основного бойового танка під назвою Main Ground Combat System (MGCS), який має замінити німецький Leopard 2 та французький Leclerc з 2035 року.
Раніше повідомляли, що німецький виробник зброї Diehl Defence має намір значно збільшити виробництво систем протиповітряної оборони IRIS-T, щоб задовольнити зростаючий попит через війну Росії проти України.
Перед цим Rheinmetall заявив про різке зростання замовлень на свою продукцію у той час, як європейські уряди прагнуть розширити свої оборонні можливості після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Крім цього, в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія стартувало будівництво нового заводу збройового концерну Rheinmetall із виробництва деталей фюзеляжу сучасного винищувача F-35.
Також компанія планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ передало до суду справу проти банкірів Коломойського про розкрадання коштів «Приватбанку» на 8,4 мільярда
ТОП-НОВИНИ
|Зеркаль більше не є радницею Галущенка - Міненерго
|Кириленко очолив АМКУ
|ВР призначила Умєрова міністром оборони - нардеп
|«Немає потенціалу»: «Слуги народу» зривають прийняття законопроєкту для переговорів про членство в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|З Binance звільнилися два топменеджери по РФ і СНД
|Літо 2023 року стало найспекотнішим за всю історію метеоспостережень
|Зеленський поговорив із прем'єркою Данії про нову військову допомогу для України
|ЗМІ: Німеччина, Італія, Швеція та Іспанія хочуть спільно розробити танк
|Електронні «візи» для в'їзду в ЄС: чого чекати
|США успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
Бізнес
|Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад
|Маск полегшив поширення роспропаганди у мережі X (Twitter) - ЄС
|Nvidia та AMD повідомили, що США обмежили експорт ШІ-чипів у деякі країни Близького Сходу
|Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді
|Volkswagen представив концепт T7 California
|X (Twitter) повертає політичну рекламу вперше з 2019 року — дякуємо, Ілону Маску
|Прокурори розслідують витрати Tesla на будівництво секретного «скляного будинку Ілона Маска»