Найбільші платіжні сервіси Узбекистану припинили приймати платежі з Росії

Найбільші платіжні сервіси Узбекистану Pay Way і Oson призупинили послуги іноземних грошових переказів, у тому числі з Росії та до Росії.

Як повідомили у пресслужбі сервісу Pay Way, тимчасово відключити здійснення міжнародних переказів напряму доручив центробанк Узбекистану, пише російська редакція Forbes.

"У додатку тимчасово будуть відключені переклади за всіма міжнародними напрямками, у тому числі з Росії та до Росії", - повідомили у Pay Way.

"З 5 вересня тимчасово буде призупинено міжнародні перекази та оплату за закордонні сервіси", - підтвердили у пресслужбі Oson.

Нещодавно на вимогу центробанку Узбекистану всі платіжні сервіси країни також відключили поповнення зарубіжних електронних гаманців.

Обсяг грошових переказів з Росії до Узбекистану за підсумками 2022 року зріс у 2,6 раза - до $14,5 млрд, свідчать дані узбецького центробанку.

1 вересня начальник управління "Перекази" департаменту транзакційного роздрібного бізнесу російського банку "ВТБ" Олексій Хранілов повідомив, що Узбекистан вирвався в лідери за кількістю транзакцій.

"У серпні ми суттєво розширили можливості переказів до Узбекистану. Після підключення 26 банків-отримувачів країна одразу вирвалася в лідери за обсягом переказів", - зазначив він.