Фінансові новини
- |
- 04.09.23
- |
- 14:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ірландія підтримає Маріуполь у відбудові після деокупації
09:32 04.09.2023 |
Ірландія підтримає маріупольські родини в евакуації та ділитиметься досвідом й експертизою з розробки нової економічної моделі міста у майбутній відбудові.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Під час зустрічі міського голови Маріуполя Вадима Бойченка з послом Ірландії в Україні Тересою Ґілі сторони обговорили співпрацю, направлену на підтримку маріупольських родин в евакуації та майбутню відбудову міста "Mariupol Reborn".
За словами міського голови, Ірландія готова підтримати маріупольських переселенців, а також приєднатись до програм підтримки маріупольських школярів.
Крім того, Ірландія запропонувала свою допомогу у відновленні економіки Маріуполя після деокупації. Країна має досвід трансформації економіки та створення нових галузей промисловості, який може бути корисним для Маріуполя.
Пані Посол також зазначила, що Ірландія і на далі буде підтримувати український народ у своїй боротьбі за незалежність та свободу.
"Проект Маріуполь Реборн реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів", -йдеться в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило
|Проєкт держбюджету-2024 передбачає підвищення мінзарплати до 7100 грн із 1 січня і 8000 грн із 1 липня
|Наступний «Рамштайн» відбудеться 19 вересня
|Британська BAE Systems вироблятиме гаубиці в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|Інфляція в Туреччині у серпні наблизилась до 60% на тлі зростання податків і цін на пальне
|Макрон підтримав заборону мусульманського одягу в школах
|Індонезія вводить систему «золотих віз» для іноземних інвесторів
|Франція хоче заборонити одноразові електронні сигарети
|Російська влад вирішила не випускати іноземні банки з країни
|Китайські банки поступово займають місце західних у кредитуванні банківської системи РФ – FT
Бізнес
|X (Twitter) отримав ліцензію на криптоплатежі на тлі понад 2 тис. позовів ексспівробітників на $3,5+ млн
|Instagram анонсував нову функцію для Stories
|Google Meet представила штучний інтелект, який може бути присутнім на зустрічі замість користувача
|Google стверджує, що понад половина стартапів у галузі генеративного ШІ використовують хмарні сервіси компанії
|Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік
|Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
|Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки