Сирія: Ізраїль завдав ракетного удару по аеропорту Алеппо

Ізраїль у ніч на понеділок, 28 серпня, завдав ракетного удару по міжнародному аеропорту Алеппо в Сирії, внаслідок чого було виведено з ладу злітно-посадкову смугу, повідомили сирійські ЗМІ. Цю інформацію підтвердило агентству Reuters джерело в міністерстві оборони в Дамаску.

Державне сирійське інформагентство САНА, посилаючись на військове джерело, уточнило, що ізраїльські літаки завдали ударів по аеропорту з території Середземного моря близько 4:30 ранку. Про жертви не повідомляють.

Міжнародний аеропорт Алеппо цього року вже кілька разів зазнавав ударів, зокрема двічі в березні. Тоді він теж був виведений з ладу. Ізраїль не прокоментував повідомлень про новий удар по аеропорту Алеппо.

Ізраїльські ВПС за останні роки завдали вже сотні ударів із повітря по цілях на територіях, що перебувають під контролем влади Сирії, зокрема по аеропортах Дамаска й Алеппо. При цьому Ізраїль практично ніколи не визнає і не обговорює фактів здійснення таких військових операцій.

Дуже часто ударів завдають по сирійських військових об'єктах або формуваннях проіранських формувань "Хезболла". Тисячі бойовиків "Хезболла" вступили в громадянську війну в Сирії, що триває вже 12 років, щоб змістити баланс сил на користь армії президента Сирії Башара Асада.