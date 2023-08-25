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АНАЛІТИКА

У ЄС набуває чинності закон про цифрові послуги

 

У Євросоюзі в п'ятницю, 25 серпня, набирає чинності закон про цифрові послуги (Digital Service Act, DSA), покликаний боротися з дезінформацією та нелегальним контент у мережі. За словами єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, великі онлайн-платформи і пошукові системи мали достатньо часу, щоб адаптуватися до нових зобов'язань.

Відповідно до нового закону, великі платформи та пошукові системи з аудиторією понад 45 мільйонів унікальних користувачів на місяць повинні будуть суворо стежити за контентом, що розміщується, і платити збори наглядовим органам. У разі порушення розпоряджень їм загрожують штрафи у розмірі до шести відсотків від щорічного світового обороту, за повторного порушення можлива заборона на діяльність на території Євросоюзу.

Наразі дія закону поширюється на 19 платформ та пошукових систем, у тому числі AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook (належить корпорації Meta),Instagram , Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (раніше Twitter), Wikipedia, YouTube та Zalando. Представники ЄС кажуть, що до списку можуть бути включені інші компанії.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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