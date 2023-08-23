Як Маск контролює «всю війну в Україні» та спілкується з Путіним. Головне зі статті New Yorker

Ілон Маск, найбагатша людина планети, статки якої Forbes оцінює у 220 млрд доларів, стає незамінним для безпеки і добробуту США, що все більше турбує Білий дім і Пентагон.

Про це пише провідний американський журнал New Yorker розлогому матеріалі під назвою "Тіньове правління Ілона Маска".

За рік роботи над статтею журналіст Ронан Ферроу дізнався, що Маск говорив з Володимиром Путіним вже після російського вторгнення в Україну, яку Маск забезпечив супутниковим зв'язком Starlink. А також про те, як Пентагон виявився залежним від волі однієї приватної особи, хай навіть воля ця є доброю, як запевнили журналіста десятки людей.

І у цю залежність потрапив не лише Пентагон.

"За останні 20 років деградації інфраструктури та довіри до інститутів Маск зробив бізнес у стратегічних галузях, у яких держава давно все дала приватизувати і відійшла. Американська влада змушена покладатися на Маска, але поки що не знає, як реагувати на його примхи, схильність до ризику та конфлікту", - йдеться у статті New Yorker. Її автор також нагадує про покупку Маском Twitter, який він вже перейменував на Х. Напередодні президентських виборів у США це є критично важливим.

"Нинішні та колишні чиновники NASA, Міноборони, Мінтрансу, Федерального авіаційного управління та Управління з охорони праці розповіли мені, що від впливу Маска тепер нікуди не подітися, а деякі взагалі зізналися, що сприймають його як негласного представника влади", - пише Ферроу.

Він нагадує, що коли минулого року під час інтерв'ю Маска запитали, чи вважає він себе більш впливовим, ніж американський уряд, той одразу відповів: "Певним чином". І, як зауважували співрозмовники журналіста, у цьому Маск дуже схожий на Людовіка XIV, який казав: "Держава це я".

Сем Альтман, голова OpenAI, із яким Маск як працював, так і боксував, розповів автору, що "Ілон відчайдушно хоче, щоб світ було врятовано. Але тільки тоді, коли цим рятівником буде він сам".

При цьому журналіст також цитує поважних бізнесменів, які, слухаючи Маска, зробили висновки, що той "купився на те, що продає Путін".

Starlink забезпечує зв'язок для армії та жителів України. Дві тарілки Маска у звільненому від російської армії Херсоні у листопаді 2022 року

Американські видання не вперше називають зростаючий вплив Маска головним болем адміністрації Джо Байдена. Репортери Bloomberg у великому матеріалі "Як глобальна імперія Ілона Маска перетворила його на гостру проблему для Вашингтона" нещодавно писали, що статус Маска наближається до президентського.

"Деякі високопосадовці в адміністрації Байдена побоюються, що завдяки своїй бізнес-імперії, незліченному багатству та політичним зв'язкам Маск практично недоторканний. Він в односторонньому порядку вирішує, наприклад, де і як Україна може використати Starlink - це повноваження рівня президента, а не підрядника Пентагону", - пише Bloomberg.

Маск не гребує скористатися владою, яку йому дають мільярди. І далеко не для просування позиції США.

"Всупереч лінії американської зовнішньої політики Маск виступав і з проросійським планом завершення війни в Україні, і з ідеями об'єднання Тайваню з Китаєм, яким аплодували в Пекіні", - пише Bloomberg.

Поки Білий дім веде торговельні та технологічні війни з Китаєм, Ілон Маск зустрічається з китайським прем'єр-міністром у декораціях візиту дорогого закордонного лідера

Суперники США теоретично мають можливості впливати на Маска через його бізнес-імперію.

Більше половини машин Tesla, що належить Маску, збирається в Китаї. Гроші на покупку Twitter (тепер X) він збирав на Близькому Сході.

Ще одне стратегічне для США підприємство Маска - космічна компанія SpaceX. Маск визнавав, що обговорював космос із Путіним приблизно за рік до війни. І заперечував, що розмовляв із ним після початку повномасштабного вторгнення.

New Yorker стверджує, що розмова все ж таки мала місце - у жовтні 2022 року. Про це журналу розповів Колін Каль, який на той час обіймав посаду заступника міністра оборони США.

Каль дзвонив до Маска, щоб обговорити з ним ситуацію з наданням послуг Starlink для української армії.

"Навіть попри те, що офіційно Маск не є ані дипломатом, ані державним діячем, я вважав важливим ставитися до нього саме так", - розповів журналісту Каль.

Космічна компанія Маска SpaceX місяцями забезпечувала інтернет-зв'язком українських військових, аби ті могли як захищатися, так і планувати наступальні операції. Проте згодом Маск висунув Пентагону ультиматум і відмовився надалі платити за зв'язок для українців.

"Телефоном Маск сказав, що дивиться в ноутбук і бачить "весь хід війни" на карті активності Starlink. А через три хвилини він сказав: "Ну, ми чудово поговорили з Путіним", - переказує слова Каля автор статті Ронан Ферроу.

"І тут ми всі подумали: "Так-так, ось це неприємно", - додав співрозмовник New Yorker.

Чому? Одного дня, як розповів автору New Yorker український військовий зв'язківець Микола, ЗСУ просувалися на південному фронті. І в якийсь момент з'ясували, що зв'язок зник.

"Ми підійшли дуже близько до лінії фронту. І коли ми перейшли її, Starlink припинив працювати", - переказує слова українського солдата американський журналіст. Наслідки були миттєвими:

"Зв'язок помер, підрозділи були ізольовані... Це був хаос".

Після цього Пентагон був змушений оформити свої стосунки із SpaceX офіційно, аби на майбутнє Маск "не зміг просто прокинутися якось вранці і вирішити, що йому це більше не потрібно", - пригадує Каль. І тільки так американцям вдалося забезпечити для України принаймні те, що "Маск не вимкне рубильник". Деталі угоди не розголошували, проте відтоді зв'язок не зникав.

При цьому автор статті зазначає, що один із речників Пентагону заявив йому, що поінформує Маска про інтерес до його ролі у подіях в Україні, і говоритиме з ним лише тоді, якщо сам Маск дасть на це згоду.

А інший співрозмовник журналіста з Пентагону заявив, що "ми живемо з його милості".

"Отака фігня", - прокоментував ці обставини співрозмовник.

Великі бізнесмени і раніше впливали на велику політику - згадати б хоча б Джона Моргана під час Першої світової або ж Джона Рокфеллера перед Другою світовою чи Джорджа Сороса у Східній Європі після розпаду СРСР. Але вплив Маска став більш завойовницьким та масштабним. Власне, існує не так вже й багато прецедентів, коли цілком цивільна людина так очевидно впливала на питання війни і миру між народами.