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Угорщина вироблятиме бойові дрони разом з Ізраїлем та Німеччиною
12:40 21.08.2023 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про підписання угоди про виробництво бойових безпілотників у співпраці з ізраїльськими та німецькими компаніями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
У ході свого виступу на церемонії відкриття нового заводу з виробництва бойового обладнання у Залаегерсегу угорський прем'єр зазначив, що безпілотники будуть розроблятися у рамках зусиль щодо розвитку та модернізації військової та оборонної промисловості країни.
З боку Ізраїлю виступить оборонна технологічна компанія UVision, а хтось стане партнером від ФРН - політик не уточнив.
Угорському уряду належать 49% акцій заводу бойових машин німецької військово-технічної компанії Rheinmetall, що відкрився в Залаегерсезі.
За словами Орбана, незабаром розпочнеться робота ще однієї інвестиції Rheinmetall у Центральній Угорщині, яка, за його словами, стане "одним із найсучасніших заводів з виробництва боєприпасів у Європі".
Також він заявив, що Угорщина як член НАТО цього року виправдає очікування Альянсу щодо того, що країни-члени витрачатимуть не менше 2% свого ВВП на оборону.
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