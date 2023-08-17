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США схвалили продаж Ізраїлем Німеччині систем ПРО Arrow 3
12:02 17.08.2023 |
США дали добро на продаж Ізраїлем Німеччині систем ПРО Arrow 3, повідомляє The Jerusalem Post, зазначаючи, що ізраїльтяни розробили систему разом зі США, тому її експорт потребував схвалення Вашингтона.
"Це важливе рішення, яке принесе користь військовому будівництву та економіці Ізраїлю (...) Ми пишаємося цим оборонним контрактом - найбільшим в історії Ізраїлю", - заявив ізраїльський міністр оборони Йоав Галант.
За даними видання, сума контракту може становити $4,3 млрд. У середині червня Бундестаг схвалив виплату першого траншу в $600 млн для придбання Arrow 3. Тепер Ізраїль, ФРН і основний розробник системи ізраїльський концерн Israel Aerospace Industries мають підписати письмові зобов'язання для уточнення деталей, а процес підписання контракту остаточно завершиться до кінця 2023 року, імовірно, у листопаді.
Влада ФРН раніше заявляла, що ВПС Німеччини отримають Arrow 3 до четвертого кварталу 2025 року.
Ізраїльські ЗМІ зазначали, що наразі Arrow 3 - найсучасніша система ПРО Ізраїлю, яка має перехоплювати ворожі балістичні ракети, доки вони ще перебувають за межами атмосфери Землі. Також тривають роботи над досконалішою системою Arrow 4.
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