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АНАЛІТИКА

Ліван повністю відключили від електроенергії: названо причину

 

Ліван виявився повністю відключеним від світла через те, що дві ТЕС перестали подавати енергію через несплату боргу у валюті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Електрика була відключена у місті Дейр-Аммар на півночі країни та Аль-Захрані на півдні. Борг перед енергетичною компанією становить близько 83 млн. доларів. З цієї суми ліванська держкомпанія Electricit du Liban виплатила оператору ТЕС Primesouth лише 2 млн. доларів.

Без електроенергії залишилися, зокрема, лікарні, державні установи та міжнародний аеропорт Бейрута. Крім того, припинили роботу станції, які перекачують питну воду до регіонів Лівану. Дві ТЕС сумарною потужністю 550 МВт - єдині джерела електроенергії, які постачають Ліван.

Ітересно, що країна переживає блек-аут не вперше. Це вже відбувалося у 2022 році. Тоді подачу електроенергії зупинили через конфлікт навколо електростанції у селі Арамун під Бейрутом.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ліван
 

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