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АНАЛІТИКА

Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем

 

Агентство Пентагону DARPA оголосило про проведення дворічного конкурсу для фахівців зі штучного інтелекту, спрямованого на створення нових способів зміцнення світової кібербезпеки.

Учасникам конкурсу пропонується створити інструменти для виявлення та усунення дірок у програмному забезпеченні, щоб хакери не змогли їх використати. Переможцям у різних категоріях буде виділено загалом $18,5 млн.

За словами представника DARPA, найкращі інструменти будуть опубліковані у відкритому доступі. Це дасть змогу підвищити рівень кібербезпеки в усьому світі, вважають в агентстві.

Керівник програми DARPA Перрі Адамс (Perri Adams) сказав, що мета проєкту - допомогти експертам захиститися від зростаючої кількості креативних хакерів.

Офіційне завершення конкурсу відбудеться на хакерській конференції Def Con у Лас-Вегасі в серпні 2025 року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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