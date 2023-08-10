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Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
13:12 10.08.2023 |
Член Єврокомісії (ЄК) із внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон оголосив, що Євросоюз планує інвестувати понад 100 млрд євро у власне виробництво напівпровідників, щоб забезпечити європейську автономію в галузі.
"Сьогодні понад 68 проєктів у 19 країнах (ЄС) нададуть нам змогу знову здобути нашу конкурентоспроможність, а також нашу стратегічну автономію", - заявив єврокомісар у четвер в ефірі каналу RTL.
"Тепер на європейській території запрограмовано понад 100 млрд євро інвестицій", - додав він.
Наприкінці липня Рада ЄС затвердила регламент, відомий як "закон про чипи" (Chips Act), спрямований на створення умов для розвитку європейської промислової бази в галузі напівпровідників, залучення інвестицій, сприяння дослідженням та інноваціям.
Передбачена новим регламентом програма була покликана залучити 43 млрд євро державних і приватних інвестицій (3,3 млрд євро з бюджету ЄС) для подвоєння частки Євросоюзу на світовому ринку напівпровідників з 10% до, як мінімум, 20% до 2030 року.
"Так, ми доб'ємося нашої мети, ми, можливо, навіть досягнемо її достроково", - запевнив Бретон, вказавши цього разу на цифру в 100 млрд євро.
Він пояснив, що йдеться про те, щоб "володіти на європейській території потужностями з виробництва мікропроцесорів, яких ми потребуємо". "У нас були такі потужності 30 років тому, їх поступово втратили, поступаючись Азії", - нагадав член ЄК.
"Ми змагаємося, змагаємося з Азією, зі Сполученими Штатами. Ми не можемо продовжувати жити з якоюсь наївністю, кажучи, що в підсумку виграє лише ринок. Ми також маємо сприяти цим дуже важким інвестиціям", - сказав єврокомісар.
Коментуючи цю заяву, телеканал BFMTV зазначає, що новий обсяг інвестицій оголошено за два дні після повідомлень про розміщення в Дрездені першого європейського заводу тайванського гіганта з виробництва електронних чипів TSMC.
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