Італія обвалила акції своїх банків новим податком. Довелося терміново реагувати

Уряд Італії спробував пом'якшити наслідки свого рішення про запровадження нового 40%-го податку на надприбутки фінансових компаній, пообіцявши, що сума податку не перевищуватиме 0,1% активів установи. Про це йдеться на сайті італійського міністерства фінансів.

Рішення оподаткувати надприбутки, отримані банками у 2022-2023 роках завдяки високим відсотковим ставкам, шокувала ринки, спровокувавши обвал котирувань акцій італійських банків у вівторок.

Прагнучи зупинити спад, внаслідок якого сукупна капіталізація фінкомпаній країни скоротилася на 9,5 млрд євро, уряд Італії випустив нову заяву пізно ввечері у вівторок.

Він заявив, що сума податку не перевищить 0,1% від активів фінкомпаній, і для банків, які вже підняли ставки за депозитами "відповідно до лютневих рекомендацій Банку Італії, істотних наслідків у результаті введення податку не буде".