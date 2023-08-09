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АНАЛІТИКА

В Італії хочуть обкласти надприбутки банків одноразовим 40%-им податком

 

Рішення уряду Італії стягнути одноразовий податок із так званих непередбачуваних прибутків фінансових установ обвалило їхні акції у вівторок уранці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пізно ввечері в понеділок італійський уряд погодив запровадження одноразового податку в розмірі 40% на "надприбуток" банків, який утворився через підвищення відсоткових ставок Європейським центробанком і, відповідно, здорожчання кредитів на населення.

Віцепрем'єр-міністр Італії, лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив журналістам, що підвищення ставок ЄЦБ збільшило прибутки банків на "мільярди", але збільшило витрати для їхніх клієнтів. За його словами, стягнені з банків кошти підуть на допомогу "сім'ям і підприємствам, які постраждали від зростання процентних ставок".

Джерело в уряді Італії уточнило AFP, що новий податок запровадять у 2022 або 2023 фінансових роках. За попередніми оцінками, наведеними в італійських ЗМІ, новий податок може принести понад два мільярди євро.

Після цієї новини, яку не очікували ані банківський сектор, ані аналітики, акції італійських фінансових установ різко впали. Так, акції двох найбільших банків Італії - Intesa Sanpaolo та Unicredit - впали на 8,6% та 7% відповідно; Monte dei Paschi di Siena - на 10,2%, Bper Banca - на 10%, а Banco Bpm - на 8%.

Після цього міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що податок на надприбутки банків буде діяти лише один рік і є реакцією на "помилкову" політику Європейського центробанку.

Водночас рішення уряду протягом двох місяців ще має схвалити парламент Італії, й за цей час його можуть суттєво змінити.

Як зазначає AFP, крок італійського уряду може бути реакцією на несподіване падіння ВВП на 0,3% у другому кварталі 2023 року.

У липні Європейська комісія попередньо погодила виділення Італії третього траншу з фонду Євросоюзу для подолання наслідків пандемії COVID-19 в розмірі 18,5 мільярда євро. Він тривалий час блокувався через невиконання італійською владою вимог Єврокомісії.
Ключові теги: Італія
 

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